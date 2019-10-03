شباب الأهلي دبي يتعادل أمام الجزيرة ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتًا (فيديو)

سقط فريق شباب الأهلي دبي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتًا لحين انتهاء مباراة العين والشارقة، فيما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب الظفرة على مضيفه النصر بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأخير عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

وسجل ثنائية الظفرة، محمد سيف، والهولندي ميخائيل روشيوفيل، في الدقيقتين 3 و24، فيما جاء هدف النصر الوحيد عبر البرازيلي أنطونيو دي كارفاليو في الدقيقة 82.