كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية والعربية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي دبي، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي في صدام كروي مثير.

وسيكون ملعب ”محمد بن زايد“ بالعاصمة أبوظبي مسرحًا لوجبة دسمة من المهارات الكروية في وجود العديد من النجوم الموهوبين في تشكيلة الفريقين الكبيرين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الجزيرة ضد شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات على ملعب ”محمد بن زايد“ بالعاصمة أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يتصدر شباب الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وسجل 8 أهداف في لقاءين واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 3 نقاط بقيادة مدربه الهولندي يورغن ستريبيل وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 31 أغسطس الماضي بفوز ساحق للأهلي برباعية دون رد في كأس الخليج العربي وتفوق شباب الأهلي دبي في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين ولم يفز الجزيرة منذ تغلبه بنتيجة 5/4 يوم 31 أغسطس 2018.

ستريبيل.. وضغوط الجزيرة

يعيش فريق الجزيرة موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس لأنه كوّن فريقًا للأحلام يسعى من خلاله إلى أن يحقق البطولات وعلى رأسها لقب الدوري ولكن الفريق تلقى الهزيمة في لقائه الأخير ضد الوحدة.

ويبدو المدرب الهولندي يورغن ستريبيل تحت ضغوط قيادة فريق الأحلام المدجج بالنجوم وتحقيق طموحات الجماهير ومصالحة المشجعين الغاضبين من خسارة الديربي ضد الوحدة.

وتبدو صفوف الجزيرة مكتملة قبل اللقاء، وقال ستريبيل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيدخل اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الفوز ولا شيء سواه موضحًا أن مباراة الكأس الماضية كانت مختلفة لأن فريقه لعب بالبدلاء والصاعدين.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس علي خصيف ورباعي الدفاع محمد العطاس والصربي ميلوس كوسونافيتش وخليفة الحمادي وسالم راشد بينما يقود خط الوسط عامر عبدالرحمن وبجواره لاعب الارتكاز الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وخلفان مبارك.

ويلعب الجزيرة بثلاثي الهجوم المغربي مراد باتنا والبرازيلي ماركوس كينو وعلي مبخوت مع وجود ورقة رابحة قد تشارك منذ البداية وهي عمر عبدالرحمن ”عموري“ سواء على حساب أحد ثلاثي الوسط أو بديلًا لباتنا.

جماعية أروابارينا. ورهان الفرسان

يضع فريق شباب الأهلي دبي رهانه على الجماعية التي أضفاها المدرب الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا على الفريق وساهم في تطوير أداء ونتائج الفرسان والعودة لطريق البطولات.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل لقاء الجزيرة إن المباراة ستكون صعبة وحافلة بالندية موضحًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن هوية بطل الدوري لأن المشوار ما زال طويلًا.

ويغيب عن شباب الأهلي دبي ماجد حسن وعبدالعزيز صنقور ومحمد سبيل، ويعتمد أروابارينا على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع وليد عباس ومحمد جابر ويوسف جابر وعبدالعزيز هيكل بينما يقود خط الوسط السويسري دافيد مارياني والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ووليد حسين والمولودوفي هنريك لوفانور.

ويضع شباب الأهلي دبي رهانه على ثنائي الهجوم البرازيلي ليوناردو دي سوزا والهداف الواعد محمد جمعة ”بيليه“.

سيناريو اللقاء

أكد طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لشبكة ”إرم نيوز“ أن السيناريو الذي يراه الأقرب للمباراة سيكون الحذر الدفاعي من شباب الأهلي دبي والبحث عن استغلال المساحات خاصة في عمق دفاع الجزيرة.

وأضاف ”هناك أخطاء دفاعية ظهرت في صفوف الجزيرة خلال لقاء الوحدة وهو أمر سيلعب عليه شباب الأهلي دبي خاصة مع سرعات بيليه وليوناردو ولوفانور“.

وأكد أن الجزيرة يملك كتيبة هجومية قوية للغاية ولكن ينقصها التناغم وإذا تحقق ذلك في إطار جماعي بعيدًا عن الفرديات فلن يستطيع أي دفاع مواجهة الجزيرة“.