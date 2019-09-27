ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الثانية (صورة)

حقق الوحدة فوزًا صعبًا على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ديربي أبوظبي التي احتضنها استاد آل نهيان، في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي التي انطلقت تحت شعار ”طموح زايد يعانق الفضاء“.

تقدم الجزيرة في الدقيقة 10 عبر عامر عبد الرحمن، وتعادل كارلوس دانيل للوحدة في الدقيقة 20، وأضاف خلفان مبارك الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 47، وتعادل سبستيان تيجالي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، وسجل محمد العطاس مدافع الجزيرة هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

ورفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس، في حين توقف رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويتصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد 6 نقاط.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: