الشارقة يصعق اتحاد كلباء بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على مضيفه اتحاد كلباء3-1، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت تعادل الظفرة مع ضيفه بني ياس 1-1.

وتقدم الشارقة في الدقيقة 17 عن طريق ريكاردو جوميز، قبل أن يسجل التوغولي بينيل ملابا هدف التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 41 سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للشارقة، ثم أضاف عبد الله غانم جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة، فيما لم يحقق اتحاد كلباء أي نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي المباراة الثانية تعادل بني ياس مع مضيفه الظفرة 1-1.

وتقدم الظفرة في الدقيقة 36 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يتعادل لويز أنطونيو لبني ياس في الدقيقة 60.

ورفع بني ياس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس، فيما حصد الظفرة أول نقطة له في المسابقة ليحتل المركز العاشر.