كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل ضد العين اليوم في الدوري الإماراتي

يعود من جديد قطار الدوري الإماراتي، بخوض منافسات الجولة الثانية بمواجهة نارية تجمع بين الوصل وضيفه العين في قمة مميزة تستحق المتابعة والمشاهدة.

وتقام اليوم الخميس أيضًا 3 مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء الظفرة وبني ياس وفي نفس التوقيت يحل الشارقة حامل اللقب ضيفًا على اتحاد كلباء، ويلعب أيضًا فريق عجمان ضد النصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الوصل والعين، اليوم، في الدوري الإماراتي:

موعد مباراة الوصل والعين والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات اليوم بلقاء الظفرة وبني ياس في الساعة 18:30 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده، ويلعب في نفس التوقيت الشارقة ضد مضيفه اتحاد كلباء، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الجراح والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

وتقام مباراة الوصل ضد العين في الساعة 21:15 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالرحمن ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي والشارقة بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

وتقام مباراة عجمان ضد النصر في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2.

ترتيب الفريقين

افتتح العين الدوري بفوز صعب على اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، بينما تعادل الوصل مع مضيفه النصر في ديربي مثير انتهى بدون أهداف.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 مايو الماضي، وفاز به العين بنتيجة 5-1 في الدوري، وقبلها فاز الوصل في كأس رئيس الدولة بنتيجة 5-3.

أسلحة العين

يحشد فريق العين أسلحته لعبور هذه المواجهة، وأكد المدرب الكرواتي إيفان ليكو المدير الفني للعين أن فريقه يخوض لقاءً صعبًا، ومثل هذه المواجهات تحفز الفريق لتحقيق الفوز وتقديم مباريات مميزة.

ويعتمد ليكو على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني وسعيد جمعة وسالم عبدالله في خط الدفاع، ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره محمد عبدالرحمن والصربي أندريا رادوفونافيتش والجزائري عبدالرحمن مزيان.

ويعتمد هجوم العين على قدرات القناص التوجولي لابا كودجو بجانب جمال معروف.

أوراق الوصل

يبحث الوصل مع مدربه الروماني لورينت ريجيكامب عن تحقيق الفوز على العين وحسم هذه القمة المتوقع أن تكون مثيرة، ويفتقد الإمبراطور خدمات مدافعه عبدالرحمن علي؛ الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتمد الوصل على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس محمد البيرق وأمامه الرباعي عبدالرحمن صالح والبرازيلي لوكاس جالفاو والغاني جورج دووبنج وسالم العزيزي وعبدالرحمن صالح للدفاع، مع ثلاثي الوسط علي سالمين وخميس إسماعيل والإكوادوري فيرناندو جايبور، مع مثلث الهجوم البرازيلي ويلتون سواريز وعلي صالح والبرازيلي فابيو ليما.

وقال بدر رجب، مستشار الجزيرة الإماراتي لـ ”إرم نيوز“، إن هذه المواجهة ستكون قائمة على صراعات ثنائية ومهمة بين التوجولي لابا كودجو والبرازيلي ويلتون سواريز.

وأضاف: “ العين لديه استغلال رائع للأطراف بوجود مزيان ورادوفونافيتش، بينما يراهن الوصل على موهبة وخبرة فابيو ليما“.