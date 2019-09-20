فوز مثير للعين.. والفجيرة يُسقط الوحدة في الدوري الإماراتي (فيديو)

استهل نادي العين حملة استعادة لقب الدوري الإماراتي بفوز درامي بنتيجة 3/2 على اتحاد كلباء، في الجولة الأولى من المسابقة للموسم الجديد 2019/2020، اليوم الجمعة.

وافتتح الوافد الجديد لابا كودجو فودوه التسجيل للعين في الدقيقة الثامنة برأسية رائعة، لكن بينيل ملابا تعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 19، بضربة رأس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وأضاف جمال معروف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 54، لكن بينيل ملابا سجل الهدف الثاني له ولاتحاد كلباء، ليفرض التعادل على العين الطامح لاستعادة اللقب مع مدربه الكرواتي إيفان ليكو.

لكن سعيد جمعة السعدي سجل هدف الفوز للعين في الدقيقة 90+6.

وبفوزه رفع العين رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع شباب الأهلي دبي والجزيرة والشارقة والفجيرة.

وفي مباراة ثانية حقق الفجيرة فوزًا مثيرًا على الوحدة بنتيجة 1/0.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع عبدالله صالح الجنيبي في الدقيقة 83، بتسديدة يسارية.

ولا يملك الوحدة أي نقطة في ذيل الترتيب مع حتا وخورفكان والظفرة والوصل.