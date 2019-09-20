فوز مثير للعين.. والفجيرة يُسقط الوحدة في الدوري الإماراتي (فيديو)

استهل نادي العين حملة استعادة لقب الدوري الإماراتي بفوز درامي بنتيجة 3/2 على اتحاد كلباء، في الجولة الأولى من المسابقة للموسم الجديد 2019/2020، اليوم الجمعة.
وافتتح الوافد الجديد لابا كودجو فودوه التسجيل للعين في الدقيقة الثامنة برأسية رائعة، لكن بينيل ملابا تعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 19، بضربة رأس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.
وأضاف جمال معروف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 54، لكن بينيل ملابا سجل الهدف الثاني له ولاتحاد كلباء، ليفرض التعادل على العين الطامح لاستعادة اللقب مع مدربه الكرواتي إيفان ليكو.
لكن سعيد جمعة السعدي سجل هدف الفوز للعين في الدقيقة 90+6.
وبفوزه رفع العين رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع شباب الأهلي دبي والجزيرة والشارقة والفجيرة.
وفي مباراة ثانية حقق الفجيرة فوزًا مثيرًا على الوحدة بنتيجة 1/0.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع عبدالله صالح الجنيبي في الدقيقة 83، بتسديدة يسارية.
ولا يملك الوحدة أي نقطة في ذيل الترتيب مع حتا وخورفكان والظفرة والوصل.
#لابا يفتتح رصيد #العين في مسابقة الدوري بالهدف الأول برأسية جميلة بالدقيقة 8.. ويهدي الهدف لوالده المتوفي#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/urmkdV3RyU
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019
“تبدأ براس أرد براس.. تبدأ بـ #لابا أرد بـ #مالابا”#اتحاد_كلباء يعادل النتيجة برأسية في الدقيقة 19#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tsuItr2Kki
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019
#جمال_معروف يعيد البسمة على مدرجات استاد هزاع..
الهدف الثاني لفريق #العين في الدقيقة 54 لتصبح النتيجة الآن 2-1#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ISIOdQtDin
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019
مجدداً.. #ياسين_البخيت المزعج يهدي تمريرة لـ #مالابا ليسجل الهدف الثاني والتعادل لفريق #اتحاد_كلباء بالدقيقة 83#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6urMu5T0PN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019
العين ترفض الدموع..#سعيد_جمعة يسجل هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة من الوقت البديل ليفوز #العين على #اتحاد_كلباء 3-2#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HAdFqPKNa2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019
بلمسة يسارية جميلة..#عبدالله_صالح يحرز هدف التقدم للفجيرة في مرمى #الوحدة في الدقيقة 83#الفجيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/G5KPZjLmO6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 20, 2019