شباب الأهلي دبي والجزيرة يقصان شريط الدوري الإماراتي بالفوز على حتا والظفرة (فيديو)

افتتح ناديا شباب الأهلي دبي والجزيرة مسابقة الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2019/2020 بفوز حتا 3/0، والظفرة 2/0، على الترتيب، الخميس.

افتتح يوسف جابر ثلاثية شباب الأهلي دبي في الدقيقة الخامسة، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأضاف محمد جمعة عيد الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 55، من تسديدة أرضية متقنة، قبل أن يضاعف ليوناردو دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 73 بتسديدة قوية.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدمًا 1/0 على الظفرة سجله محمد العطاس في الدقيقة 43، بضربة رأسية.

وطرد حكم المباراة اللاعب سلطان عبدالعزيز السويدي من الظفرة في الدقيقة 67، بعد خطأ على ماركوس دا سيلفا كينو.

وفي الدقيقة 90+3، سجل الوافد الجديد البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو الهدف الثاني للجزيرة، بعد تمريرة من علي مبخوت.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الجزيرة، في حين يتذيل الظفرة وحتا الترتيب.