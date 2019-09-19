مانشستر يونايتد ضد استانا وانطلاق الدوري الإماراتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وجولة جديدة من بطولات الدوري في السعودية وقطر وانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ19 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:



الدوري الأوروبي:

رين الفرنسي VS سيلتيك الاسكتلندي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

كلوغ الروماني VS لاتسيو الإيطالي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

اينتراخت فرانكفورت الألماني VS آرسنال الإنجليزي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

خيتافي الإسباني VS طرابزون سبور التركي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

أيندهوفن الهولندي VS سبورتنغ لشبونة البرتغالي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

روما الإيطالي VS إسطنبول باشاك شهير التركي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

مانشستر يونايتد الإنجليزي VS استانا من كازاخستان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

وولفرهامبتون الإنجليزي VS سبورتينغ براغا البرتغالي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

بورتو البرتغالي VS يانغ بويز السويسري ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8

جلاسكو رينغرز الاسكتلندي VS فينوورد الهولندي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

ضمك VS الشباب، الساعة الـ18:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:50 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORTS 1 HD

الرائد VS التعاون، الساعة الـ20:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:20 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORTS 1

دوري الخليج العربي:

الجزيرة VS الظفرة، الساعة الـ17:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

حتا VS شباب الأهلي دبي، الساعة الـ17:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

الشارقة VS خورفكان، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

بني ياس VS عجمان، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

دوري نجوم قطر:

العربي VS الشحانية، الساعة الـ16:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

الغرافة VS الأهلي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1