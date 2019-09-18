مدرب نادي العين قبل انطلاق الدوري الإماراتي: لا أعترف بالأعذار.. و“الزعيم“ مطالب دومًا بالفوز

أكد المدير الفني لنادي العين الإماراتي الكرواتي إيفان ليكو، أنه لا يعترف بلغة الأعذار في عالم كرة القدم، ويدرك أمرًا واحدًا وهو أن العين مطالب بتقديم الأداء الجيد وتحقيق الفوز مع الاحترام لطموحات المنافس.

وقال ليكو قبل مواجهة فريقه أمام كلباء المقررة بعد غدٍ الجمعة:“خلال الأسبوع الماضي وصل فريقي إلى درجة الجاهزية المطلوبة لبداية مشواره في تحدي المنافسة على لقب الدوري وذلك من خلال العمل الميداني والتحرك بالكرة وبدونها، والأهم بالنسبة لي هو أن أرى فريقي منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة نهاية المباراة يقدم أداءً قويًا، يظهر من خلاله إمكانياته الكبيرة، والحضور الذهني، وروح القتال، والسرعة العالية من جميع اللاعبين، وتلك الأمور كافية لحصد النقاط الثلاث“.

وأضاف في بيان نقله نادي العين:“مضت فترة طويلة منذ العاشر من يوليو الماضي وحتى العشرين من سبتمبر الجاري في التحضير لبطولة الدوري ونتطلع إلى تحقيق النجاحات، وشخصيًا سعيد جدًا بمردود فريقي وثقتي كبيرة في كل عناصر الزعيم“.

وحول طموحات العين الكبيرة في حصد لقب الدوري قال:“من وجهة نظري الشخصية نعم هدفنا التتويج بلقب بطولة الدوري، وأدرك جيدًا أن هناك 4 أو 5 فرق تنافس أيضًا على اللقب، قياسًا بالتعاقدات التي أبرمتها في الصيف، وشخصيًا سعيد جدًا بوضع فريقي، ومطالبون بتقديم أداء قوي بداية من الجولة الأولى وحتى خط نهاية المنافسة على اللقب، وثقتي كبيرة بجميع عناصر فريقي“.