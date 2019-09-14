الشارقة يتوّج بطلًا لكأس سوبر الخليج العربي بالفوز على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح (فيديو)

توّج نادي الشارقة، مساء اليوم السبت، بطلًا لكأس سوبر الخليج العربي، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

ونال الشارقة للمرة الأولى، كأس السوبر في عصر الاحتراف، وتوقف رصيد شباب الأهلي من البطولة عند 4 ألقاب توّج بها مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017.

جاءت بداية المباراة ساخنة ومثيرة، وظهر شباب الأهلي الأكثر خطورة على المرمى، وكاد لاعبه لوفانور أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 10، ولكنه تباطأ في اللمسة الأخيرة بعد انفراده بحارس الشارقة، ليشتتها الدفاع من أمامه.

ولم ينجح أي من الفريقين في زيارة الشباك، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي ابتسمت للشارقة ليتوّج بأول ألقاب الموسم الإماراتي الجديد.