منتخب الإمارات يقتنص فوزًا ثمينًا من ماليزيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

اقتنص منتخب الإمارات فوزًا ثمينًا من نظيره الماليزي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الثلاثاء.

الإمارات واجهت ماليزيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأحرز هدفي منتخب الإمارات المهاجم علي أحمد مبخوت لاعب الجزيرة، في الدقيقتين 43 و75 من عمر المباراة.

بينما هدف منتخب ماليزيا الوحيد جاء عن طريق شقيق رحيم في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

يذكر أن منتخب الإمارات يلعب في المجموعة السابعة مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام وأندويسيا.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب التايلاندي على مضيفه الإندونيسي بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها سوباتشوك ساراتشات (هدفين) في الدقيقتين 56 و72، وثيراثون بونماثان من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

بذلك، تتصدر تايلاند الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الإمارات وماليزيا، وجاءت فيتنام رابعة برصيد نقطة واحدة، وأخيرا إندونيسيا دون رصيد من النقاط.