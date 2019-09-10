هدف مباراة الإمارات وماليزيا.. الأبيض يتأخر في الثواني الأولى (فيديو)

هدف مباراة الإمارات وماليزيا.. الأبيض يتأخر في الثواني الأولى (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم المنتخب الماليزي بهدف في شباك نظيره الإماراتي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز المنتخب الماليزي هدفه في الثانية 42 من بداية المباراة، من رأسية قوية لمهاجمه.

ويبحث الأبيض الإماراتي في مستهل مشواره بالتصفيات عن فوز مريح خارج الديار أمام ماليزيا مع طموحات كبيرة لرفاق النجم عمر عبدالرحمن مع المدير الفني الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك.

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