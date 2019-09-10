هدف مباراة الإمارات وماليزيا.. الأبيض يتأخر في الثواني الأولى (فيديو)

تقدم المنتخب الماليزي بهدف في شباك نظيره الإماراتي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز المنتخب الماليزي هدفه في الثانية 42 من بداية المباراة، من رأسية قوية لمهاجمه.

المنتخب الماليزي يتقدم على منتخبنا بهدف مباغت في الدقيقة الأولى#الإمارات 0 × 1 ماليزيا#الأبيض_2019 pic.twitter.com/3AkYFmpN74 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 10, 2019

ويبحث الأبيض الإماراتي في مستهل مشواره بالتصفيات عن فوز مريح خارج الديار أمام ماليزيا مع طموحات كبيرة لرفاق النجم عمر عبدالرحمن مع المدير الفني الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك.