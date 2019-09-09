رسميًا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الإسباني كارلوس لوبيز (صورة)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، الإثنين، رسميًا، تعاقده مع الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس).

ونشر الوحدة تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس)، 29 عامًا. وسيعقد نادي الوحدة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 13:00 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الصفقة“.

وكارلوس لوبيز يملك مسيرة في إسبانيا وبولندا وقبرص وروسيا.

وسجل كارلوس لوبيز 75 هدفًا وصنع 16 في 203 مباريات مع جميع الأندية التي مثّلها

رسمياً | تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) 29 عاماً. وسيعقد نادي الوحدة غداً الثلاثاء في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الصفقة.#WHDFC pic.twitter.com/YZUB5cMO2R — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) September 9, 2019