شباب الأهلي دبي يخطف فوزًا ثمينًا من النصر في كأس الخليج العربي (فيديو)

حقق فريق شباب الأهلي دبي فوزًا ثمينًا على نظيره النصر بهدفين دون رد مساء اليوم السبت، على إستاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي حامل اللقب، رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط، وظل في المركز الثالث بالمجموعة.

ورغم البداية الهادئة والحذرة للمباراة، إلا أن الأجواء اشتعلت في الدقيقة 26، بطرد مهند خميس لاعب النصر، بسبب ضربه لكارتابيا لاعب الخصم الذي نال إنذارًا في نفس اللعبة، ليكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين.

واستفاد شباب الأهلي من النقص العددي في صفوف النصر، بتسجيل هدفه الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وتصدت العارضة لتسديدة كارتابيا، في الوقت بدل الضائع، لينهي الضيوف الشوط الأول لصالحهم بهدف دون مقابل.

وخطف محمد جمعة، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 64، بعد تمريرة زميله لوفانور، لينهي شباب الأهلي المباراة بفوز مهم، ويقترب أكثر من التأهل إلى الدور التالي للبطولة.