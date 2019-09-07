الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي يوضح حقيقة تأسيس نادٍ جديد باسم ”هلال أبوظبي“

نفى عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، تأسيس أي نادٍ جديد في أبوظبي.

ورد العواني في تغريدة نشرها في حسابه على ”تويتر“ على تداول معلومة خاطئة تشير إلى إشهار نادٍ تحت اسم ”هلال أبوظبي“، مرفقًا معها شعارًا لهذا النادي الذي سيشارك ضمن أندية الدرجة الأولى، وقام العواني بنفي هذه المعلومة فورًا بعد انتشارها خلال وقت قصير في وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال العواني ردًا على الحساب الذي نشر التغريدة بشأن تأسيس النادي: ”يرجى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار من مصادرها.. لم يتم تأسيس أي نادٍ جديد في أبوظبي“.

يرجى تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار من مصادرها ..

لم يتم تأسيس أي نادي جديد في أبوظبي. — عارف حمد العواني ???????? (@alawani) September 7, 2019

وأضاف: ”بدون ما نطول هناك فرق بين تأسيس نادٍ، ومشاركة فريق تابع لشركة أو أكاديمية، تأسيس الأندية له خطوات رسمية وإشهار وجهات رسمية تعتمد ذلك وهذا لم يتم.. الموضوع (دقة) في تفاصيل الخبر أكثر من (مجمل) الخبر يا صديقي ودمتم بخير“.