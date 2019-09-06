كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد العين اليوم في كأس الخليج العربي

تقام اليوم الجمعة 3 مواجهات في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي على رأسها الصدام بين الجزيرة وضيفه العين.

ويلتقي الجزيرة نظيره العين في المجموعة الأولى، بينما يلعب الظفرة ضد خورفكان في حين يلعب في المجموعة الثانية فريق الوصل ضد الفجيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد العين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

وتقام في الساعة 19:00 مواجهة في المجموعة الأولى أيضًا بين الظفرة وخورفكان وتنقل عبر قناة دبي الرياضية 2 بصوت المعلق فهد عبدالرحمن وأبوظبي الرياضية 3 بصوت المعلق أحمد الجراح.

وتقام في التوقيت نفسه (الساعة 19:00 مساءً) مواجهة في المجموعة الثانية بين الوصل وضيفه الفجيرة وتذاع عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي وأبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 3 نقاط من مباراتين، بينما يحتل العين المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

وتضم المجموعة 7 فرق يتصدرها شباب الأهلي دبي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، ويحتل الظفرة المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم العين وخورفكان برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا اتحاد كلباء بلا نقاط.

ويتصدر فريق الوحدة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وخلفه بني ياس والوصل برصيد 3 نقاط، ثم عجمان صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم حتا والفحيرة برصيد نقطة واحدة، ويبقى الشارقة بلا رصيد في المركز الأخير.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين فوزًا ساحقًا للجزيرة بنتيجة 5/1 الذي تفوق ذهابًا وإيابًا بالدوري في الموسم، وكان آخر لقاء بينهما في الكأس قد فاز به العين بنتيجة 2/0 في أكتوبر 2018.

الجزيرة.. والخلطة الهولندية

يبحث فريق الجزيرة عن تحقيق الفوز على العين، ويتسلح الجزيرة بالخلطة الهولندية مع مدربه يورغن ستريبل الذي أكد قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، أن فريقه عازم على تحقيق الفوز بعد الهزيمة أمام شباب الأهلي دبي.

ويغيب عن الجزيرة نجومه الدوليون حارس المرمى علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري، كما انضم اللاعب ثولاني سيريرو إلى معسكر منتخب بلاده جنوب أفريقيا ويغيب عبدالرحمن العامري المتواجد مع المنتخب الأولمبي.

ويعتمد ستريبل على تشكيلة تضم محمد النقبي لحراسة المرمى، وأمامه الرباعي فارس جمعة وسالم العايدي ومحمد فوزي ومسلم فايز في خط الدفاع ويقود خط الوسط الثلاثي الصاعد بدر الشيبي وماجد لافي وعبدالله رمضان، ويعول الجزيرة على خبرات المغربي مراد باتنا في خط الهجوم، مع الاعتماد على عبدالله إدريس كجناح أيسر مع المهاجم المخضرم خاطر سبيت صاحب الـ39 عامًا لاعب العين الأسبق.

العين يعلن التحدي

أعلن نادي العين التحدي مع مدربه الكرواتي إيفان ليكو الذي شدد على أهمية المباراة وأن غياب الدوليين لا يعني على الإطلاق التهاون أو وجود أعذار للهزيمة موضحًا أن فريقه سيلعب على الفوز.

ويغيب عن العين أيضًا عدد كبير من نجومه على رأسهم الحارس خالد عيسى وبندر الأحبابي وأحمد برمان ومحمد شاكر مع المنتخب الإماراتي وسعيد جمعة وفلاح وليد وخالد البلوشي وعلي عيد مع الأولمبي، ولابا كودجو مع منتخب توغو.

ويعتمد العين على حارسه محمد بوسندة وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد ويحيى نادر والياباني تسوكاسا شيوتاني وعلي الحيظاني في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط محمد عبدالرحمن ومحسن عبدالله مع اللاعب الفرنسي إدريس مزاوياني، ويقود خط الهجوم الجزائري عبدالرحمن مزيان وجمال معروف والصربي الصاعد أندريا رادوفونافيتش.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة بين الجزيرة والعين تبدو خالية الدسم في ظل غياب هذا العدد من النجوم ولكن جماهيرية الفريقين تجعل اللقاء حافلًا بالندية.

وأضاف: ”الجزيرة سيضع رهانه على قدرات باتنا اللاعب الموهوب الذي سيمثل حجز زاوية في هجمات الفريق، لكن العين لديه أسلحة على رأسها مزيان والثنائي الصاعد رادوفونافيتش ومزاوياني ومحمد عبدالرحمن“.