الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد العين في كأس الخليج العربي الإماراتي

يلاقي نادي الجزيرة منافسه العين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وتنطلق المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزيرة على قناتي أبو ظبي الرياضية HD 2ـ ودبي الریاضية 1 HD.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز الجزيرة مرتين، أحدهما 5/1، وفاز العين مرتين، في حين انتهت مباراة بالتعادل.

وفي الجولة الأولى تعادل العين 2/2 مع شباب الأهلي دبي، في حين تغلب الجزيرة 2/1 على خورفكان، وخسر 0/4 أمام شباب الأهلي دبي.

وتضم المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي شباب الأهلي دبي والنصر والظفرة والجزيرة والعين وخورفكان واتحاد كلباء.

يشار إلى أن العين حقق لقب كأس الخليج العربي الإماراتي مرة وحيدة، وكان ذلك موسم 2008/2009، وهو الحال الذي ينطبق على الجزيرة الذي حقق اللقب موسم 2009/2010.