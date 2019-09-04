نادي الوحدة الإماراتي يعلن شراء نيكولاس ميليسي من الظفرة بشكل نهائي

اتفقت إدارة شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم مع إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم على شراء عقد اللاعب نيكولاس ميليسي بشكل نهائي بدلًا من الإعارة.
ووقعّ ميليسي على عقده بشكل رسمي مع الوحدة ليصبح بذلك لاعبًا في صفوف الفريق حتى صيف 2021.
ويتقدم مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الظفرة، لتسهيل إجراءات انتقال اللاعب بصفة نهائية إلى الوحدة، ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق والنجاح للاعب إلى جانب بقية زملائه في الفريق.
وكان انتقال الأوروغواياني نيكولاس ميليسي إلى“أصحاب السعادة“ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولكن تألق اللاعب خلال المباريات الماضية جعل الفريق يضمه بصفة نهائية حتى صيف 2021، بدلًا من إعارته إلى نهاية الموسم.