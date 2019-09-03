بث مباشر.. قرعة كأس رئيس الإمارات

أقيم، يوم الثلاثاء، حفل قرعة كأس رئيس الدولة ومسابقات الفريق الأول للموسم الرياضي الجديد 2019 – 2020، وكذلك جوائز الموسم الرياضي 2018 – 2019.

وكان محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، أوضح أن آلية قرعة كأس رئيس الدولة للموسم الجديد 2019- 2020 ستتم بتوزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءًا من الدور الـ 16.

وستقام المباريات على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتقام القرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة؛ لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية.

وأشار الأمين العام، إلى أنه سيتم وضع نادي الشارقة بطل دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018 – 2019 على رأس جدول المباريات ومنحه رقم ”1“، ووضع نادي شباب الأهلي دبي الحائز على كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018 – 2019 في نهاية الجدول ومنحه الرقم ”16” وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي، وهي الوصل والنصر والعين والوحدة والجزيرة وعجمان وخورفكان والظفرة وحتا وبني ياس واتحاد كلباء والفجيرة، والفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019 – 2020.

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى أوضح الأمين العام، أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية ”دبا، الإمارات، الحمرية، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون، البطائح لتحديد جدول المباريات ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2020-2021.

ولفت ابن هزام إلى أن قرعة التصفيات التمهيدية ستقسم الأندية بحسب المستويات، حيث سيتم وضع ناديي الإمارات ودبا الحاصلين على المركز الثالث عشر والرابع عشر من دوري الخليج العربي للموسم 2018 – 2019 في المستوى الأول، وأندية ”العروبة والحمرية ودبا الحصن ومسافي في المستوى الثاني، وأندية الذيد والعربي والتعاون ومصفوت والبطائح في المستوى الثالث، وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولًا بجدول المباريات، مبينًا في حال تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقًا للمادة ”21“ من لائحة التصفيات التمهيدية للبطولة.

مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة:

الدور الـ16: 2-3 ديسمبر

الدور ربع النهائي: 23-24 ديسمبر

الدور نصف النهائي: 19 مارس

المباراة النهائية: 16 أبريل