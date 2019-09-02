موعد قرعة كأس رئيس الدولة وجوائز اتحاد الكرة الإماراتي‎

ينظم اتحاد الكرة الإماراتي، غدًا الثلاثاء، في دبي حفل قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وقرعة دوري الدرجة الأولى ”دوري الهواة“ للموسم الجديد 2019-2020، ويتضمن الحفل توزيع جوائز موسم 2018-2019، في الساعة السادسة والنصف مساء.

وستكون آلية قرعة كأس رئيس الدولة للموسم الجديد 2019-2020 بإتمام توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءًا من الدور الـ16، وستقام المباريات على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتقام قرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية، وسيتم وضع نادي الشارقة بطل دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019 على رأس جدول المباريات ومنحه رقم (1)، ووضع نادي شباب الأهلي دبي الحائز على كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 في نهاية الجدول ومنحه الرقم (16)، وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي (الوصل، النصر، العين، الوحدة، الجزيرة، عجمان، خورفكان، الظفرة، حتا، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة) والفريقين المتأهلين من من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019–2020.

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى، فإن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية (دبا، الإمارات، الحمرية، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون، البطائح ”الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة“) لتحديد جدول المباريات ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2020-2021.

وقرعة التصفيات التمهيدية ستقسم الأندية بحسب المستويات، إذ سيتم وضع ناديي الإمارات ودبا، الحاصلَين على المركز الثالث عشر والرابع عشر من دوري الخليج العربي للموسم 2018-2019 في المستوى الأول، وأندية ( العروبة، الحمرية، دبا الحصن، مسافي في المستوى الثاني، وأندية (الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، البطائح) في المستوى الثالث.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولًا بجدول المباريات، وحال تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقًا للمادة (21) من لائحة التصفيات التمهيدية للبطولة، ويتأهل النادي الذي أحرز المركز الأول في المجموعتين الأولى والثانية إلى دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة.