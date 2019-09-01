الهلال السوداني يعلن الاستغناء عن لاعبه حسين الجريف لتسببه بخطأ في مباراة الوصل بالبطولة العربية

أعلن نادي الهلال السوداني الاستغناء رسميًا عن مدافع الفريق حسين الجريف، اليوم الأحد، بالتراضي، بسبب تسببه بخطأ فادح نتج عنه هدف الوصل الإماراتي في لقاء الفريقين، يوم الجمعة، ضمن الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

وكان رئيس فريق الهلال السوداني المستقيل أشرف الكاردينال أعلن الاستغناء عن الجريف عقب المباراة مباشرة.

وأعلن رئيس الهلال عبر قناة النادي وخلال مداخلة هاتفية الاستغناء عن اللاعب، وأنه أصدر قرارًا بشطبه من كشوفات الفريق، مشيرًا إلى أن الأهداف التي سكنت الفريق مؤخرًا كانت بسبب اللاعب.

وكشف موقع ”كورة سودان“ أن اللاعب تواجد في مقر اتحاد الكرة السوداني وتم توقيع مخالصة بين اللاعب وناديه.

وقوبل القرار بسخرية كبيرة من جماهير فريق الهلال، لا سيما أن رئيس النادي كان قد أعلن استقالته وما زال متمسكًا بها بالرغم من عدم دفعه بها إلى الجهات المختصة للفصل فيها.

#الهلال_السوداني يقرر شطب مدافعه حسين إبراهيم “الجريف” بعد تسببه في هدف الوصل الذي سجله #فابيو_ليما في مباراة الفريقين في إياب الدور الأول للبطولة العربيةpic.twitter.com/98FLhSU7IZ — UAE Sports News ???????? (@action_news) September 1, 2019

ويُعتبر حسين الجريف عنصرًا أساسًا في فريق الهلال وكذلك في صفوف المنتخب السوداني، وتمّ استدعاؤه لمباراة منتخب السودان والمنتخب التشادي ضمن تمهيدي تصفيات قارة أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وتسبب خطأ الجريف بوداع الهلال للبطولة العربية لتصب الجماهير جام غضبها عليه، وفيما يبدو أن إدارة فريق الهلال اتخذت هذا القرار لامتصاص غضب الجماهير إلا أن القرار زاد الغضب الجماهيري من إدارة النادي.