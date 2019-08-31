شباب الأهلي دبي يعلن تعاقده رسميًا مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، يوم السبت، تعاقده رسميًا مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا 27 سنة في صفقة انتقال حر.

شباب الأهلي يتعاقد رسميا مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا 27 سنة في صفقة انتقال حر pic.twitter.com/1jwpOEYu7a — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 31, 2019

وكانت تقارير كشفت أن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، لاعب الوحدة الإماراتي السابق، قريب من الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، ولكنه تواجد في العاصمة السعودية الرياض، مؤخرًا علمًا أنه تلقى عروضًا من الهلال وأهلي جدة السعوديين في وقت سابق.

وفسخ ليوناردو ”27 عامًا“ تعاقده مع ناديه الوحدة الإماراتي الأسبوع الماضي، ودفع المستحقات المالية المتفق عليها بين اللاعب والنادي في العقد، بصورة مفاجئة وتمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد.

وكانت تقارير صحافية برازيلية أشارت إلى أن ليوناردو قريب من العودة إلى الدوري السعودي بعدما خاض تجربة مع أهلي جدة قبل انضمامه إلى الوحدة الإماراتي صيف 2018.

وعرف ليوناردو الملاعب السعودية عندما انتقل إلى أهلي جدة صيف 2017 قادمًا من بارتيزان الصربي، وسجل حينها مع الفريق 11 هدفًا في 21 مباراة، وحل ثانيًا في الدوري السعودي للمحترفين خلف الهلال البطل بفارق نقطتين.

ويتصدر صاحب الـ ”27 عاما“ ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بـ ”9 أهداف“، على الرغم من خروج فريقه السابق الوحدة الإماراتي من البطولة على يد النصر السعودي في دور الـ16.