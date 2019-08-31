الوحدة يهزم الشارقة ويتصدر مجموعته في كأس الخليج العربي الإماراتي

ارتقى فريق الوحدة، يوم السبت، إلى صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب الوحدة على منافسه الشارقة بثلاثة أهداف لهدف ضن مباريات الجولة الثانية للمجموعة.

أحرز ثلاثية الوحدة عبدالله أنور في الدقائق 16 و43 و55.

فيما جاء هدف الشارقة الوحيد عن طريق محمد خلفان المسماري في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، ارتقى الوحدة لصداة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما ظل الشارقة دون رصيد من النقاط في المركز السابع والأخير.

وفي الجولة نفسها للمجموعة الأولى، تعادل سلبيًا خورفكان مع النصر.

بهذه النتيجة، ارتقى النصر لصدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، وخورفان للمركز السادس برصيد نقطة واحدة.

ويحمل فريق شباب الأهلي دبي لقب النسخة الأخيرة، وهو أكثر من توج بها في 4 مناسبات.