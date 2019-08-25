الجزيرة الإماراتي يعلن رسميًا ضم ثولاني سيريرو قادمًا من فيتيسه الهولندي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الجنوب أفريقي الدولي ثولاني سيريرو، البالغ 29 عامًا، قادمًا من نادي فيتيسه الهولندي بعقد يمتد لموسمين، لينضم لزملائه في الفريق الأول في التدريبات التي يجريها الفريق حاليًا تحضيرًا لمواجهة شباب الأهلي دبي، في ثاني جولات مسابقة كأس الخليج العربي.

ووفقًا لما أبرزه النادي الإماراتي، عبر موقعه الرسمي، يوم الأحد، فقد سبق للاعب الوسط المدافع المولود في سويتو بجنوب أفريقيا أن لعب لأياكس أمستردام الهولندي، وانتقل منه لفيتيسه في يوليو 2017، ولعب لجميع منتخبات جنوب أفريقيا السنية قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الأول في فبراير 2011، حيث شارك بقميص منتخب بلاده في 37 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفان.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة قد تعاقدت مؤخرًا مع مجموعة من أبرز وأفضل اللاعبين الإماراتيين والاجانب، يتقدمهم عمر عبدالرحمن اللاعب الأفضل في قارة آسيا في 2016، والثنائي سلطان الغافري وعامر عبدالرحمن، إضافة للبرازيلي ماركوس كينو والمغربي براد باتنا والصربي ميلوس كوسانوفيتش؛ وذلك سعيًا لتدعيم وتقوية تشكيلة الفريق الذي يشارك في الموسم المقبل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة للمسابقات المحلية: دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتحدث محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، للموقع الرسمي للنادي عن التعاقد مع سيريرو، قائلًا: ”الحمد لله أولًا وأخيرًا على نجاحنا في إكمال التعاقد مع لاعب أجنبي آخر لا يقل تميزًا عن سابقيه، وهو لاعب منتخب جنوب أفريقيا ثولاني سيريرو الذي نثق في قدرته على تقديم إضافة كبيرة لقائمة فخر أبوظبي بداية من الموسم الجديد، ويشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للإدارة العليا للنادي التي كانت رعايتها الكريمة ورؤيتها الحكيمة سببًا مباشرًا في كل ما تم إكماله من تعاقدات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولدينا ثقة كبيرة أن فخر أبوظبي سيقدم في الموسم الجديد مستويات ترضي طموحات الإدارة وتسعد المشجعين وتساهم في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات الكروية المحلية في دولتنا الحبيبة“.

من جهته، أعرب ثولاني سيريرو عن شعوره بالسعادة والحماس بعد انتقاله لنادي الجزيرة، وقال: ”أنا متشوق ومتحمس لخوض هذه التجربة الجديدة والمختلفة في مسيرتي الكروية، وسعيد للغاية لأن نادي الجزيرة ينفذ حاليًا مشروعًا رائعًا يهدف إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليًا وخارجيًا ولتحويل النادي إلى مؤسسة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة، وأؤكد للجميع بأنني سأقدم كل ما أمتلك من إمكانيات وخبرات لمساعدة النادي على تحقيق هذه الأهداف الطموحة“.

وأضاف سيريرو: ”ما توفر لي من معلومات قليلة عن الجزيرة كشف لي عن تمتعه بسمعة مميزة في هولندا بعد أن لعب له الأسطورة فيليب كوكو، وأشرف على تدريبه مجموعة من أبرز وأفضل المدربين الهولنديين، منهم مارسيل كايزر الذي انتقل من الجزيرة إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وآخرهم المدير الفني الحالي يورغن ستريبل، كما عرفت أن الجزيرة ظل وجهة مفضلة لأبرز اللاعبين العالميين، وسبق للأسطورة الأفريقية جورج ويا المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أن لعب لهذا النادي الرائع“.