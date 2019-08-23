كل ما تريد معرفته عن مواجهة العين وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب هزاع بن زايد لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وشباب الأهلي دبي، في أولى جولات كأس الخليج العربي.

ويعد لقاء العين وشباب الأهلي دبي أحد المواجهات الكلاسيكية في الكرة الإماراتية، وهو ما يجعل المباراة ذات طبيعة خاصة رغم أنها في بداية موسم جديد وفي دور المجموعات لبطولة الكأس.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:30 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

صدام ثأري ومواجهة غائبة

يتجدد الموعد بين العين وشباب الأهلي دبي بعد غياب في بطولة كأس الخليج العربي منذ لقاء يوم 7 سبتمبر 2016، ويسعى العين للثأر بعدما خسر هذه المواجهة بنتيجة 5/1.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 28 فبراير الماضي وفاز به شباب الأهلي دبي بثنائية دون رد.

العين وطموح ليكو

يراهن العين على طموح مدربه الكرواتي إيفان ليكو الذي يسعى لبداية مميزة لموسمه الجديد.

ودعم العين صفوفه بضم التوجولي لابا كودجو هداف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي والجزائري عبدالرحمن مزيان والصربي أندريا، وضم الثنائي الإماراتي محمد جمال ومحمد هلال وتجديد عقود اللاعبين الأساسيين، ويغيب عن الفريق مهند العنزي للإيقاف.

وقال ليكو قبل المباراة: ”أعتقد أن انطلاقتنا في الموسم الجديد ستكون قوية أمام منافس جيد، والمؤكد أننا نتطلع إلى تقديم أفضل أداء، وتحقيق النتيجة الإيجابية، خصوصًا أن المباراة ستكون على ملعبنا وبين جماهيرنا“.

شباب الأهلي.. وأفكار أروابارينا

يعتمد فريق شباب الأهلي دبي على التطور الكبير مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني الذي نجح في قيادة الفريق لنتائج طيبة، ووصافة الدوري والتتويج بلقب كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وأكد أروابارينا أنه سيتبع نفس فلسفة الموسم الماضي موضحًا أنه سيتم منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب من أجل تجهيزهم أيضًا للموسم، ووفقًا للوائح بطولة الكأس.

وضم شباب الأهلي دبي الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والسويسري ديفيد مارياني بجانب الثلاثي البرازيلي الصاعد ويسلي بيريرا وجوستافو هنريك ولياندرو سباداسيو.

وقال بدر رجب، المستشار الفني لنادي الجزيرة الإماراتي، لـ إرم نيوز: إن المباراة ستكون قوية ومتكافئة خاصة أن اللوائح تسمح بإشراك بعض الشباب، وأيضًا هناك استعراض للاعبين الأجانب الجدد الذين تم تدعيم الصفوف بهم.

وأضاف: ”كون المباراة في بداية الموسم فهو أمر يزيد من أهميتها؛ لأنها تعطي انطباعًا لجماهير الفريقين في الموسم الجديد الذي ينطلق وسط طموحات كبيرة لكل فريق وجماهيره“.