تقارير: الوصل الإماراتي مهتم بضم الأرجنتيني مارتين بينيتيز نجم إنديبندينتي

كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية، أن إدارة نادي الوصل الإماراتي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في إنديبندينتي الأرجنتيني لضم جناح ومهاجم الفريق، مارتن بينيتيز.

وحسب ما ذكره الإعلام الأرجنتيني ”جيدي دومينغو“، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء، فإن إدارة نادي الوصل تسعى لشراء بطاقة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، وأن المبلغ المرصود للصفقة يصل إلى 17.5 مليون دولار، مشددًا على أن الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوصل الإماراتي، قام بالاتصال باللاعب لاستطلاع رأيه.

وأشار إلى أن وجود اللاعب الإكوادوري، فيرناندو غايبور، المنضم للوصل من صفوف إنديبندينتي، قد يسهل من إتمام صفقة بينيتيز، موضحًا أن الاجتماعات بين إدارة الناديين ستتم اليوم.

وكان الوصل حقق انتصاراً ثميناً على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية، مساء أمس الثلاثاء.

Al Wasl viene por Benitez. Laurențiu Reghecampf, DT del club Arabe, ya se comunico con el jugador. La oferta seria de 17.5 millones por el 100% del pase. Alli tambien esta jugando Fernando Gaibor, quien serviria para hacer una negociacion mas fluida. Mañana primera reunion. pic.twitter.com/aLLNYwR1Bo — Gede Domingo. (@ElRojoEstaGede) August 20, 2019

ويعد اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور، من أبرز صفقات الوصل في ”ميركاتو الصيف“، إذ انضم إلى الفريق قادماً من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليحل بدلاً من البرازيلي كايو كانيدو الذي انتقل إلى نادي العين، بينما تعاقد الوصل مع البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من نادي الشارقة، وتم قيده بدلاً من البرازيلي رونالدو مينديز.

وتقود إدارة نادي الوصل ثورة كبيرة في صفوف الفريق عقب نتائج الموسم الماضي، إذ تعاقد الإمبراطور خلال ”ميركاتو الصيف“ مع كل من: البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني.