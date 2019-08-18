إعلان موعد وتوقيت كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي دبي

إعلان موعد وتوقيت كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي دبي

المصدر: فريق التحرير

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أولى بطولات موسم 2019-2020، والتي ستجمع فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي دبي، بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019.

وكشفت الرابطة عبر موقعها الرسمي، يوم الأحد، أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، مساء السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

الشارقة كان قد توج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، ليعود إلى منصات التتويج عقب غياب طويل.

كما توّج شباب الأهلي دبي ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الظفرة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد بهدفين لهدف.