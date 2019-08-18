إعلان موعد وتوقيت كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي دبي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أولى بطولات موسم 2019-2020، والتي ستجمع فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي دبي، بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019.

وكشفت الرابطة عبر موقعها الرسمي، يوم الأحد، أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، مساء السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

???? رابطة المحترفين الإماراتية تحدد توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي ???? ????️ 14 سبتمبر 2019

⏲️ 8:30 مساء

????️ استاد آل مكتوم ???? https://t.co/ArwNWIW9Wj#تحدي_الأبطال pic.twitter.com/IJXOKQJj6O — #دوري_الخليج_العربي ???????? (@AGLeague) August 18, 2019

الشارقة كان قد توج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، ليعود إلى منصات التتويج عقب غياب طويل.

كما توّج شباب الأهلي دبي ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الظفرة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد بهدفين لهدف.