نادي العين الإماراتي ينفي نيته في التعاقد مع كورنادو وفرانك ريبيري

نفى المتحدث الرسمي باسم نادي العين الإماراتي ما تردد عن نية ”الزعيم“ إبرام تعاقدات جديدة مع لاعبين أجانب.

وقال المتحدث باسم العين في تصريحات لفضائية ”الشارقة“: إن نادي العين لن يتعاقد مع إيغور كورنادو مهاجم الشارقة، أو الفرنسي فرانك ريبيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح: ”نادي العين لا يحق له التعاقد مع لاعبين أجانب؛ لأنه يمتلك العدد القانوني المسموح به وهو 4 لاعبين“.

وكانت تقارير صحفية إماراتية قد أشارت إلى أن نادي العين يجهز للتعاقد مع صفقة الإيطالي إيغور كورنادو، والفرنسي فرانك ريبيري، ردًا على تعاقد الجزيرة مع عموري.