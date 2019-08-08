بعد انضمام عموري .. الجزيرة الإماراتي يكمل فريق الأحلام

تصدر عمر عبد الرحمن ”عموري”، صانع ألعاب منتخب الإمارات، المشهد في سوق الانتقالات بالدوري الإماراتي، بعد أن أعلن انتقاله إلى فريق الجزيرة، عقب نهاية إعارته من فريق العين إلى الهلال السعودي.

وخطف نادي الجزيرة الأضواء، بعد إتمام صفقة عموري، خاصة أنه كون هجومًا ناريًا بتعاقداته المميزة بعد ضم البرازيلي ماركوس كينو جناح أيسر فريق بيراميدز المصري، وأيضًا التعاقد مع المغربي مراد باتنة من الوحدة الإماراتي مع الاحتفاظ بخدمات علي مبخوت ورفض رحيله.

وأصبح الجزيرة، أشبه بكتيبة رعب هجومية وفريق أحلام متكامل، وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

صفقة عموري.. ولمسات المايسترو

تعد صفقة عمر عبد الرحمن عموري، إحدى أهم الصفقات في مشوار فريق الجزيرة، خاصة أن عموري لاعب متميز في أداء دور صانع الألعاب، وأشبه بالمايسترو في وسط الملعب.

ورغم أن عموري تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب قادر على العودة بكل قوة للمستطيل الأخضر والتواجد في الجزيرة بكل قوة، خاصة أنه يملك خبرات طويلة مع المنتخب الإماراتي ولعب 67 مباراة دولية مع الأبيض بخلاف مشاركاته المميزة مع العين.

وسجل عموري مع العين في الموسم قبل الماضي 2017 – 2018 رغم تعرضه لإصابات، 7 أهداف وسجل 6 أهداف، وأحرز مع العين خلال 145 مباراة 34 هدفًا وصنع 73 هدفًا.

موهبة كينو تصنع الفارق

يراهن الجزيرة أيضًا على موهبة النجم البرازيلي ماركوس كينو الوافد من الدوري المصري، بعدما أبهر الجميع بموسم رائع مع بيراميدز.

ونجح كينو في تسجيل 10 أهداف مع بيراميدز خلال الموسم الماضي، الذي شهد مشاركته في 33 مباراة بجانب صناعته 11 هدفًا وهو الأمر الذي يجعل النجم البرازيلي أحد أبرز اللاعبين حاليًا في الشرق الأوسط بخلاف أنه يملك موهبة رائعة في التحكم بالكرة والمراوغة.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ ”إرم نيوز“ إن كينو لاعب عظيم وموهوب وسيصنع الفارق مع الجزيرة وخاصة مع وجود عموري.

وأضاف:“ دويتو عموري وكينو مع وجود هداف قدير بقيمة علي مبخوت وجناح مميز يجيد التسديدات مثل باتنة يجعل هجوم الجزيرة ناريًا، ويستطيع المنافسة ليس فقط على لقب الدوري الإماراتي بل ولقب دوري أبطال آسيا“.

بقاء مبخوت ودور الهداف

استطاع الجزيرة الإبقاء على نجمه علي مبخوت وإبعاده عن إغراءات الرحيل للدوري السعودي بعد اهتمام عدة أندية بضمه.

ويعد مبخوت أحد أبرز المهاجمين حاليًا في الكرة الإماراتية، وسيكون عنصرًا مهمًا في قيادة الخط الأمامي وتحويل الفرص التي سيصنعها كينو وعموري إلى أهداف.

باتنة ومبارك وصراع مثير

يأتي تعاقد الجزيرة أيضًا مع مراد باتنة النجم المغربي المخضرم بجانب وجود خلفان مبارك كجناح أيمن مميز.

ويسعى باتنة لاستعادة مستواه وتألقه بعدما قدم أداءً طيبًا مع الوحدة، قبل أن يدخل في صدام مع الإدارة بخلاف خبراته المميزة في عدة أندية، خاصة تجربته مع الإمارات من خلال الوحدة.