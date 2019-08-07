رسميًا.. عمر عبدالرحمن ”عموري“ ينتقل لنادي الجزيرة‎ الإماراتي

أعلن عمر عبدالرحمن ”عموري“ انتقاله إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، قادمًا من الهلال السعودي بشكل نهائي.

وكتب عموري تغريدة على صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“ قال فيها: ”كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيًا أن أكون عند حسن ظن سموه“.

وأضاف: ”أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء“.

كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه… — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) August 7, 2019

أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء ???? — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) August 7, 2019

كان نادي الجزيرة الإماراتي قد نجح في الحصول على توقيع عمر عبدالرحمن ”عموري“ بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي.

ووقع عموري على عقد مع الجزيرة يمتد إلى ثلاث سنوات قادمة.

كما تعاقد نادي الجزيرة مع عامر عبدالرحمن الذي يلعب في مركز خط الوسط المدافع.

يذكر أن الجزيرة الإماراتي قد تعاقد مع كينو من بيراميدز المصري ومراد باتنة من الوحدة الاماراتي.

وفي نفس السياق أعلن نادي الجزيرة تعاقده بشكل رسمي مع الثنائي عمر عبدالرحمن وعادل عبدالرحمن.

وأصدر نادي الجزيرة بيانًا قال فيه: ”أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم اجراءات التعاقد مع ثنائي منتخبنا الوطني الاول عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بصفة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاث سنوات لعمر عبد الرحمن، وعامين لعامر عبد الرحمن، على أن ينضم اللاعبان لقائمة الفريق الاول اعتبارا من فترة التحضيرات الجارية حاليا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020“.

وفي معرض تعليقه على التعاقد مع الثنائي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن قال محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم ”أتوجه أولا بالحمد لله العلي القدير على توفيقه لمجهوداتنا الرامية لتعزيز صفوف الفريق الأول سعيا لكتابة المزيد من فصول النجاح في تاريخ نادي الجزيرة“.

وأضاف: ”تؤكد الشركة أن الأيادي البيضاء لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحرصه الدائم على تعزيز جميع الفرق الرياضية في النادي كان لها الأثر الأكبر في استمرار تدعيم فريق كرة القدم الأول بالصفقات النوعية على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أن هذه الصفقات القياسية في ظل الدعم السخي من سموه تضاعف من المسؤولية لدى شركة كرة القدم والفريق الأول من أجل تحقيق طموحات الإدارة والمشجعين بالتواجد على منصات التتويج والمنافسة بقوة للوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولات الخارجية“.