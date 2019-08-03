رسميًا.. شباب الأهلي دبي يضم البرازيلي ليوناردو سباداسيو

أعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميًا مع البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 عامًا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم السبت، أن سباداسيو يلعب في مركز الجناح الأيسر على أن يتم تسجيله ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

#شباب_الأهلي يتعاقد رسميا مع البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 سنة وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر على ان يتم تسجيلة ضمن فئة اللاعبين المقيمين pic.twitter.com/Lf4xcBOydb — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 3, 2019

يذكر أن شباب الأهلي كان قد نجح في التعاقد مع البرازيلي جوستافو هنريك على أن يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين وهو من مواليد 2001.

ويعد سباداسيو من المواهب في نادي فلومينينسي البرازيلي، وسيكون مكسبًا مهمًا للفريق الإماراتي.

وسبق أن تعاقد شباب الأهلي، مع البرازيلي ويسلي بيريرا، لاعب وسط نادي سانتوس، لينضم للفريق كلاعب مقيم، وتعاقد مع صانع الألعاب السويسري ديفيد مارياني، 28 عامًا، قادمًا من ليفسكي صوفيا البلغاري، ليكون ثالث اللاعبين الأجانب في صفوف شباب الأهلي.