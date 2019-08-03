رسميًا.. شباب الأهلي دبي يضم البرازيلي ليوناردو سباداسيو

رسميًا.. شباب الأهلي دبي يضم البرازيلي ليوناردو سباداسيو

المصدر: فريق التحرير

أعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميًا مع البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 عامًا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم السبت، أن سباداسيو يلعب في مركز الجناح الأيسر على أن يتم تسجيله ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

يذكر أن شباب الأهلي كان قد نجح في التعاقد مع البرازيلي جوستافو هنريك على أن يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين وهو من مواليد 2001.

ويعد سباداسيو من المواهب في نادي فلومينينسي البرازيلي، وسيكون مكسبًا مهمًا للفريق الإماراتي.

وسبق أن تعاقد شباب الأهلي، مع البرازيلي ويسلي بيريرا، لاعب وسط نادي سانتوس، لينضم للفريق كلاعب مقيم، وتعاقد مع صانع الألعاب السويسري ديفيد مارياني، 28 عامًا، قادمًا من ليفسكي صوفيا البلغاري، ليكون ثالث اللاعبين الأجانب في صفوف شباب الأهلي.

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