شباب الأهلي دبي يدعم دفاعه بالبرازيلي غوستافو هنريك (شاهد)

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي تعاقده رسميًا مع البرازيلي غوستافو هنريك.
ويلعب غوستافو المولود في عام 2001 بمركز قلب الدفاع والارتكاز، وسيتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين.
وكان شباب الأهلي دبي قد أعلن تعاقده مع البرازيلي ويسلي بيريرا متوسط ميدان فريق سانتوس بشكل رسمي، وسيقيد كلاعب مواليد.
كما تعاقد شباب الأهلي دبي مع لاعب الوسط السويسري ديفيد مارياني، البالغ 28 عامًا، قادمًا من نادي لافسكي صوفيا البلغاري.
#شباب_الأهلي يتعاقد رسمياً مع البرازيلي جوستافو هنريك والذي يلعب بمركز قلب الدفاع والإرتكاز على ان يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين وهو من مواليد 2001 pic.twitter.com/9HL2wHCMEP
— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 2, 2019