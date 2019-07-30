تردد قناة نادي العين وطريقة استقبالها‎

أعلن نادي العين رسميًا، عن بدء بث القناة التلفزيونية لتكون متاحة خلال الفترة الأولى لمشتركي باقة ”إي لايف“، على أن تنضم لاحقًا للأقمار الاصطناعية المختلفة.

وذكر الحساب الرسمي للقناة على ”تويتر“ أن ”القناة بدأت البث على (إي لايف) على تردد رقم 710 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يتعين على المشتركين إعادة تشغيل الجهاز لاستقبال القناة والتي ستنقل المباريات المقبلة على الهواء مباشرة“.

بدأ بث قناة العين على منصة "Elife" تردد رقم 710 في دولة الإمارات العربية المتحدة..

يرجى إعادة تشغيل الجهاز لاستقبال القناة #قناة_العين #العين_للإعلام pic.twitter.com/5HEwQuXpTz — قناة العين (@alaintvae) July 26, 2019

كما كشفت القناة أنه يمكن مشاهدتها عبر الموقع الرسمي (https://alaintv.com )، وعبر التطبيقات الرسمية على هواتف أندرويد وIOS.

وكان نادي العين الإماراتي أعلن تأسيسه لشركة العين للإعلام، بمنظومة متكاملة تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة، ومعهدًا للتدريب الإعلامي، لاستقطاب وتأهيل المواهب.

وأكد النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، أن القناة سيكون مقرها استاد هزاع بن زايد، وأن المشروع سيرى النور مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل، أسوة بالأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة في العالم والتي تملك قنواتها الإعلامية الخاصة لتتمكن من مخاطبة جماهيرها والتواصل معهم بشكل مباشر.

وكشف نادي العين عن التوقيع على عقد شراكة مع مؤسسة ”العبدول ميديا“، للعمل على تقديم محتوى إعلامي رياضي شامل يليق بالنادي.