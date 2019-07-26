الوحدة الإماراتي ينفي رحيل ليوناردو دي سوزا إلى الصين

تعرَّض المحترف البرازيلي ”ليوناردو دي سوزا“ لاعب نادي الوحدة الإماراتي لإصابة خفيفة خلال التدريبات، قبل مباراة الفريق أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.

وقرر الجهاز الطبي منحه راحة لمدة 3 أيام قبل معاودته التدريبات مرةً أخرى.

وجاءت إصابة دي سوزا بعد شائعات انتقاله إلى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه:“تنفي شركة نادي الوحدة لكرة القدم، انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الصينية، وندعو وسائل الإعلام والجماهير الرياضية إلى تحري الدقة، والاعتماد على المركز الإعلامي في النادي كمرجعٍ وحيد للأخبار الرسمية المتعلقة بالنادي والفريق“.

ويلتقي الوحدة مع النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي، قبل أن يعود ويواجهه في الإياب على استاد آل نهيان يوم 12 من الشهر نفسه.

ويواصل الفريق تدريباته الجادة على استاد آل نهيان في أبوظبي، عقب العودة من معسكر الإعداد الخارجي في هولندا، ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة، الثلاثاء المقبل، في أهم تجاربه الودية استعدادًا للنصر.