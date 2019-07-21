المغربي مراد باتنا يعلن رحيله عن الوحدة الإماراتي

أعلن المغربي مراد باتنا، رحيله رسميًا عن نادي الوحدة الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال باتنا عبر حسابه على إنستغرام، يوم الأحد: ”هنا تنتهي رحلتي مع الوحدة، قضيت موسمين أكثر من رائعين، وفزت معكم بثلاثة ألقاب كانت مهمة بالنسبة لي“.

وأضاف: ”شكرًا لجميع مكونات الفريق، خاصة اللاعبين والجمهور الذين كانوا سندًا لي طيلة عقدي“.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن امتلاك اللاعب المغربي العديد من العروض للرحيل عن نادي الوحدة في الميركاتو الصيفي.

صحيفة ”الإمارات اليوم“ أشارت إلى وجود رغبة من ناديي بشكتاش وملطية سبور التركيين في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل.

إدارة الوحدة كانت قد قررت تجميد باتنا، بسبب وجود اتهامات بالهروب من بعض مباريات الفريق، حتى أن الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، أخرج اللاعب من حساباته.

وكانت بعض التقارير الصحفية المغربية، قد أكدت على أن النصر يفاوض اللاعب مراد باتنا، من أجل التعاقد معه.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ينفي خلاله كلَّ ما تردد حول التواصل مع لاعبين أجانب جدد؛ للتعاقد معهم وعلى رأسهم اللاعب المغربي.