المغربي مراد باتنا يعلن رحيله عن الوحدة الإماراتي

View this post on Instagram

*هنا تنتهي رحلتي مع الوحدة. *قضيت موسمين اكتر من رائعين ،وفزت معكم بتلاث ألقاب كانت مهمة بنسبة لي. *و شكرا لجميع مكونات فريق الوحدة خااااااصة الاعبين والجمهور الدين كانو سندا لي طيلة عقدي.