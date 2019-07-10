تعثر مفاوضات النصر الإماراتي لضم التشيلي استيبان بافيز من ناديه كولوكولو

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات نادي النصر الإماراتي مع نظيره كولوكولو التشيلي بشأن اللاعب الدولي استيبان بافيز قد توقفت في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة ”إنكانشا“ التشيلية إلى أن طرق الدفع التي اقترحها النصر لا تلقى قبولًا في نادي كولوكولو، مضيفة أن هذا من شأنه أن يزعج بافيز الذي يريد الخروج حقًّا من النادي التشيلي.

ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد مسؤولي النادي، أكد فيها أن طريقة سداد المستحقات التي قدمها النصر لم تلقَ قبولًا من ناديه، والذي حدد، اليوم الأربعاء، موعدًا نهائيًّا للتوصل إلى حل واتفاق بين الطرفين، أو استمرار اللاعب في صفوف ناديه وعدم رحيله.

كانت الأنباء المتعلقة بإتمام هذه الصفقة من قبل الصحافة التشيلية منذ فترة، قد حددت اتفاق الناديين على انتقال اللاعب مقابل مليوني دولار، وهو ما حفز نادي كولوكولو على الموافقة على إتمام الصفقة رغم ما يمثله رحيل اللاعب من خسارة فنية.

ولعب بافيز في العديد من الفرق، إذ بدأ في 2009 مع كولو كولو، وتمت إعارته إلى رنجرز وسان ماركوس وتيموكو بالدوري التشيلي.

إدارة النصر الإماراتي، من جانبها تسعى لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل المنافسة على البطولات.