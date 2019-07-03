الجزيرة الإماراتي يعلن رسميًا ضم سلطان الغافري في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اكتمال إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط سلطان الغافري، القادم من نادي الوحدة بصفقة انتقال حر، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما تم الإعلان عنه رسميًا، اليوم الأربعاء، على أن ينضم الغافري لزملائه في ”فخر أبوظبي“ بداية من فترة التحضير في المعسكر التدريبي للفريق في هولندا للموسم الجديد في 2019- 2020.

وسبق للغافري البالغ من العمر 32 عامًا أن لعب لأندية بني ياس والعين والوحدة على التوالي، وخاض في الموسم الماضي 30 مباراة مع فريق الوحدة الإماراتي الذي لعب ضمن صفوفه لأربع سنوات على صعيد المسابقات المحلية (دوري وكأس الخليج العربي والسوبر، وكأس رئيس الدولة) بجانب المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تمثيله للمنتخب الإماراتي في المحافل الدولية خمس مرات.

وقال عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، للموقع الرسمي للنادي عن التعاقد مع الغافري: ”إننا سعداء باكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع سلطان الغافري وبانضمامه رسميًا للجزيرة، ونثق في ظهوره بشكل مميز مع الفريق في جميع البطولات التي نشارك فيها في المستقبل كونه يمتلك من الإمكانيات الفردية والجماعية ما يجعله جديرًا بارتداء قميص فخر أبوظبي، ونتمنى له ولجميع زملائه في الفريق التوفيق في تقديم ما يرضي طموحات مشجعي وإدارة النادي“.

ولم يخفِ سلطان الغافري سعادته بانضمامه رسميًا لنادي الجزيرة، وذكر: ”سعادتي كبيرة جدًا بانضمامي بشكل رسمي لنادي الجزيرة، وأشعر بالحماس البالغ لانضمامي لزملائي الجدد في الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم المقبل الذي يسعى فيه الجزيرة كالعادة لتقديم كرة قدم ممتعة وللمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات التي يشارك فيها، وهذا هو السبب الأكبر وراء انضمامي لهذا النادي العريق“.

وأضاف: ”ثقة إدارة نادي الجزيرة في مقدرتي على مساعدة النادي والفريق على تحقيق الأهداف المحددة في المستقبل القريب تحملني مسؤولية كبيرة للارتقاء بأدائي وللظهور بأفضل المستويات داخل الملعب وخارجه، كما أن تشريفي بارتداء قميص فخر أبوظبي يضعني أمام تحدٍ شخصي مهم لأقدم أفضل وأقصى ما أملك ولأسهم مع زملائي اللاعبين في تقديم أداء وتحقيق نتائج ترضي الطموحات. أود أن أشكر نادي الوحدة وجمهوره على الفترة المميزة التي أمضيتها معهم خلال الأعوام السابقة، وأتعهد لنادي الجزيرة ومشجعيه بالقتال والتضحية ومضاعفة الجهد لنحقق المزيد من النجاحات باسم نادي الجزيرة في السنوات المقبلة“.