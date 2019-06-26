نادي العين الإماراتي يجدد تعاقده مع محمد عبدالرحمن ”عجب“ حتى 2023 (صور)

أكمل نادي العين الإماراتي مساء اليوم إجراءات تجديد عقد لاعب لاعبه محمد عبدالرحمن، الشهير بـ”عجب”، بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى صيف 2023.

وقال محمد عبدالرحمن، عقب توقيع العقود في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: ”رغبتي الحقيقية في إنهاء مسيرتي مع العين كبيرة جدًا، وأود أن أؤكد لكل من حاول أن يشكك في بقائي ضمن قائمة الزعيم أنني لم أفكر لحظة في مغادرة بيتي الأول ولم أفكر كذلك في أي عرض تلقيته خلال الفترة الماضية“.

وعن الإصابة التي تعرض لها أخيرًا، قال: “الحمد لله أكملت برنامج التأهيل أخيرًا وبلغت حاليًا درجة الجاهزية المطلوبة لدخول جميع التحديات والدفاع عن شعار “الزعيم” في الموسم الكروي الجديد”.

وردًا على سؤال حول سبب التأخير في الإعلان عن تجديد تعاقده مع العين، قال: “الحقيقة الأمور كانت محسومة وقد أبلغت الإدارة برغبتي الحقيقية في تجديد عقدي قبل دخول فترة الستة أشهر، وربما كانت هناك ظروف خاصة لا علاقة لها بأي خلافات بيني والنادي على تمديد تعاقدي مع العين”.