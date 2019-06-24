الوحدة الإماراتي يقدم مدربه ولاعبيه الجدد للإعلام.. ويوضح حقيقة عرض احتراف يحيى الغساني

أقام نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الاثنين، باستاد آل نهيان مؤتمرًا صحفيَا لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الهولندي موريس شتاين، واللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا.

وقال أحمد الرميثي رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم: ”يحيى الغساني، لاعب الفريق، حتى الآن لاعب في نادي الوحدة ولا يوجد عرض رسمي قدم له كما تردد مؤخرًا من نادي بيرنلي الإنجليزي“.

وكانت تقاريرأشارت إلى أن نادي بيرنلي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع اللاعب الواعد يحيى الغساني، نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار تقرير نشرته صحيفة ”صن“ إلى أن ما يقدمه الغساني لفت أنظارًا عديدة من أندية أوروبا، ليصبح قريبًا من خوض تجربة أوروبية في الفترة المقبلة.

وأضاف: ”نحن مقبلون على ضم صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، هناك وكلاء يحاولون تسويق لاعبيهم بطرق مختلفة لكن يجب عدم تشتيت أذهان اللاعبين، لا يمكن للاعب شارك في 4 أو 5 مباريات فقط يسعى للاحتراف بأكبر الدوريات الأوروبية على لاعبينا الشباب التركيز في الملعب“.

”لدينا 4 محترفين وهم من سيخوض بهم الفريق منافسات الموسم الجديد، لدينا منافسة قوية بدوري أبطال آسيا علينا التركيز عليها خلال الفترة المقبلة“.

وأردف: ”لدينا خطة واضحة ضمن توجيهات الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس الوحدة الرياضي الثقافي، ليس بالضرورة الكشف عنها أمام الجميع

وعن المدرب الجديد، أوضح الرميثي: ”فضلنا التعاقد مع المدرسة الهولندية نظرًا لتناغمها مع لاعبينا منذ سنوات عديدة، موريس شتاين مدرب يمتلك الخبرة الكافية التي تمكنه من قيادة العنابي خلال الموسم المقبل“.

وذكر أن: ”مدة التعاقد مع مويس عام واحد، لدينا خطة واضحة اتفقنا عليها معه، والفريق سيغادر اليوم لمعسكر تدريبي قبل بداية معسكرات الأندية الأخرى بشهر كامل“.

فيما قال الهولندي موريس شتاين: ”سعيد لتواجدي في نادي الوحدة إنها المرة الأولى التي أعمل فيها خارج هولندا بعد مرور 10 سنوات وأشكر نادي الوحدة على حفاوة الاستقبال“.

وأبرز: ”تابعت العديد من المباريات في الدوري الإماراتي، وأعتقد أن الكرة الإماراتية تمتلك تنافسًا كبيرًا بين الأندية والمستوى يتحسن بشكل واضح“.

وشدد: ”أمتلك علاقة طيبة مع المدرب هينك تين كات، سأستمر بالتوصل معه من أجل الاستفادة من خبراته في الكرة الإماراتية“.