رسميًا.. نادي العين يجدد عقد ريان يسلم (صور)

أعلن نادي العين الإماراتي، الأحد، رسميًا، تجديد تعاقده مع لاعب الوسط ريان يسلم، حتى صيف العام 2024.

ونقل موقع نادي العين على الإنترنت عن يسلم قوله عقب تجديد عقده: ”سعادتي لا يمكن وصفها، الاستمرار ضمن قائمة النادي رقم واحد في الإمارات، وأحد أفضل الأندية على مستوى القارة الآسيوية، يبعث على الفخر والاعتزاز“.

وعن سبب تأخر تجديد عقده، أوضح يريان يسلم ”السبب الرئيسي يكمن في الظروف الصحية، والتي اضطرتني إلى السفر لإجراء عملية جراحية خاصة بتنظيف غضروف الركبة في برشلونة“.

وتابع ”النادي لم يقصر معي على الإطلاق، العين تبني موهبتي وأسهم في تأسيسي وتكويني كلاعب محترف، وأتمنى أن أكون على قدر الطموح، وأشكر الجميع من إدارة وجماهير لوقفتهم الدائمة ومؤازرتهم للفريق“.

وأردف يسلم ”الأولوية كانت لهذا الكيان بالتأكيد، فإذا نادي العين يرغب في ضمي مرة، فرغبتي في البقاء هنا 100 مرة، وملف تجديد تعاقدي مع العين كان محسومًا مع نهاية الموسم الماضي“.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ”في الموسم الماضي، حققنا نتائج غير مرضية، بيد أننا حصدنا فضية كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وبرغم ذلك ندرك جيدًا أن قيادتنا لا ترضى إلا بالمركز الأول على مستوى جميع البطولات“.

واختتم يسلم ”كلمة الشكر لا تفي جماهير العين حقهم، مطالبات الجماهير بالبقاء أسعدتني كثيرًا، وأتمنى أن أسهم وزملائي بالفريق في تحقيق طموحات قيادة هذا الكيان، وإسعاد تلك الجماهير المخلصة الوفية“.