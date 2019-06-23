الوحدة الإماراتي يجدد عقد تشانغ وو ريم (صورة)

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تشانغ وو ريم سجل هدفًا وصنع 4 في 28 مباراة مع الوحدة في بطولتي الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا موسم 2018/2019.