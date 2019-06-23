الوحدة الإماراتي يجدد عقد تشانغ وو ريم (صورة)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، الأحد، رسميًا، تجديد عقد لاعبه الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم لموسم واحد.
وكتب الوحدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”جددت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول تشانغ وو ريم، لمدة موسم واحد قابل للتجديد. ويتمنى مجلس إدارة شركة الكرة التوفيق والنجاح للاعب“.
وانضم تشانغ وو ريم، البالغ من العمر 27عامًا، للوحدة العام 2016، قادمًا من دايجيون ستزن.
وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تشانغ وو ريم سجل هدفًا وصنع 4 في 28 مباراة مع الوحدة في بطولتي الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا موسم 2018/2019.
واحتل الوحدة المركز الرابع في الدوري الإماراتي الموسم المنقضي 2018/2019.
بيان رسمي | تشانغ رم
جددت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الاول تشانغ رم لمدة موسم واحد قابل للتجديد .
ويتمنى مجلس إدارة شركة الكرة التوفيق والنجاح للاعب.#WHDFC pic.twitter.com/jfqTl3qVZi
— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 23, 2019