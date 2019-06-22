هزاع بن زايد يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي وشركاته

أصدر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والعضو المنتدب للنادي وشركاته وهم، مطر راشد محمد الدرمكي، ومحمد ثعلوب الدرعي، وخميس عبيد الكعبي، وحمد نخيرات العامري.

كما أصدر هزاع بن زايد قرارًا بتشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، إذ يضم مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، رئيسًا، وخالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من مطر غمران عبيد الظاهري، وسالم محمد حميد سالم الجنيبي، وماجد حمد عبدالله سلطان العويس.

مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية #نادي_العين pic.twitter.com/XQyXhYC7gj — Al Ain FC (@alainfcae) June 22, 2019

ويضم مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد ثعلوب الدرعي رئيسًا، وخليفة يوسف عبدالله خوري، نائبًا للرئيس، وعضوية سلطان حمد أحمد المطوع الظاهري وسعيد سيف حمر عين المهيري وأحمد عامر عمر.

ويضم مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، رئيسًا، وعبدالله جمعة الدرمكي، نائبًا للرئيس، وعضوية عبدالعزيز عبدالله الجنيبي وصالح سعيد الشعيلي وخويطر سعيد الظاهري.

كما أصدر هزاع بن زايد قرارًا بتكليف حمد نخيرات العامري، عضوًا منتدبًا للنادي وشركاته.

وشدد هزاع بن زايد على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقًا مع رؤية النادي والعمل بروح العائلة الواحدة المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وأطقم طبية وجماهير مخلصة ومحبة، مؤكدًا أن لكل فرد في المنظومة دورًا مهمًا والجميع شركاء أساسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

وأكد هزاع بن زايد آل نهيان ثقته في مقدرة مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي في تحقيق الأهداف، وبذل الجهود المخلصة؛ سعيًا لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة.