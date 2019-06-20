مباريات سهلة للشارقة والعين وشباب الأهلي دبي في افتتاح الدوري الإماراتي موسم 2019/2020 (فيديو)

أسفرت قرعة الدوري الإماراتي للموسم المقبل 2019/2020، عن مباريات سهلة لأندية الشارقة، حامل اللقب، ووصيفه شباب الأهلي دبي، ولنادي العين ثالث الترتيب.

وتُفتتح مباريات الدوري الإماراتي بمباراة العين مع اتحاد كلباء، الذي احتل المركز الحادي عشر الموسم الماضي.

في حين يلعب الشارقة مع خورفكان الصاعد حديثًا، ويلعب شباب الأهلي دبي مع حتا الصاعد حديثًا أيضًا.

وفي بقية المباريات، يلعب الفجيرة مع الوحدة، والجزيرة مع الظفرة، وبني ياس مع عجمان، والنصر مع الوصل.

وتُوج نادي الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي موسم 2018/2019 للمرة السادسة في مسيرته، بعد غياب 23 عامًا.

والعين أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإماراتي بـ13 لقبًا، ثم شباب الأهلي دبي والوصل بـ7 ألقاب لكل منهما، والوصل بـ 6 ألقاب.