قرعة كأس الخليج العربي.. العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي في مجموعة واحدة (صورة)

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أوقعت قرعة كأس الخليج العربي الإماراتي، التي أُجريت، اليوم الخميس، أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي في مجموعة واحدة. وتلعب أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي والنصر والظفرة وكلباء وخورفكان، في المجموعة الأولى. في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة وبني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة. يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل…