قرعة كأس الخليج العربي.. العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي في مجموعة واحدة (صورة)

أوقعت قرعة كأس الخليج العربي الإماراتي، التي أُجريت، اليوم الخميس، أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي في مجموعة واحدة.
وتلعب أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي والنصر والظفرة وكلباء وخورفكان، في المجموعة الأولى.
في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة وبني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.
يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي، بفوزه 3/1 على الوحدة في المباراة النهائية، وشباب الأهلي دبي هو الأكثر تحقيقًا للبطولة بـ4 ألقاب، مقابل لقبين للوحدة ولقب لكل من النصر وعجمان والجزيرة والعين.
أهلًا بكم في موسم جديد ????????
إليكم مجموعتي #كأس_الخليج_العربي في الموسم القادم ???? كم نقطة تتوقع أن يجمع فريقك؟ pic.twitter.com/rPdSTrBTEU
— #دوري_الخليج_العربي ???????? (@AGLeague) June 20, 2019