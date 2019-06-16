رسميًا.. الهولندي يورغن ستريبل مدربًا للجزيرة الإماراتي (صورة)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، الأحد، رسميًا، تعيين الهولندي يورغن ستريبل مدربًا له.

وقال الجزيرة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”رسميًا.. نادي الجزيرة يتعاقد مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل لقيادة الفريق الأول بداية من الموسم المقبل“.

ولم يكشف النادي الإماراتي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع يورغن ستريبل أو مدة العقد.

وستريبل البالغ من العمر 49 عامًا، سبق أن تولى تدريب نورثوسيس فاماغوستا إف سي القبرصي، وهيرينفين، ووفيليم 2 تيلبورغ، وهلموند سبورت الهولنديين.

يشار إلى أن الجزيرة احتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي، برصيد 45 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الشارقة بطل المسابقة. كما ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي بالخسارة 2/4 أمام شباب الأهلي دبي.