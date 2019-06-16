موعد قرعة الدوري الإماراتي 2019/2020 (صورة)

أعلنت لجنة دوري المحترفين في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موعد قرعة الدوري المحلي للموسم المقبل 2019/2020.

وقالت لجنة دوري المحترفين، في بيان نشره الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على الإنترنت، إن مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019/2020، ستبدأ يوم الخميس، 20 يونيو، الساعة 18:00، في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

وأضاف البيان أن الحدث سيشهد إقامة قرعة مسابقة كأس الخليج العربي أولًا، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي.

يشار إلى أن الشارقة تُوِّج بلقب الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019، بعدما حصد 59 نقطة، في حين جاء شباب الأهلي دبي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والعين ثالثًا برصيد 46 نقطة، ثم الوحدة في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

في حين تُوج شباب الأهلي دبي بطلًا لكأس الخليج العربي الإماراتي، بعد فوزه 3/1 على الوحدة في المباراة النهائية.