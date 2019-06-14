ميركاتو 2019 مفتاح نادي العين الإماراتي لمحو عام الأحزان

نجح فريق العين الإماراتي في اتخاذ عدة خطوات من أجل تصحيح المسار بعد عام هزيل على مستوى حصد البطولات، ومعاناة شديدة وجدها جمهور الزعيم في الموسم المنقضي.

وكان العين الإماراتي قد خرج خالي الوفاض من موسمه المنقضي وأصبح عام 2019 بمثابة عام الأحزان بالنسبة لجماهير الزعيم التي عانت بصورة كبيرة بسبب سوء النتائج.

ويأمل جمهور العين أن يكون ميركاتو صيف 2019 مفتاح العين الإماراتي لمحو عام الأحزان، وهو ما تستعرضه إرم نيوز في التقرير التالي:

العودة للمدرسة الكرواتية

عاد العين إلى المدرسة التدريبية الكرواتية لقيادته من جديد بعد التعاقد مع المدرب إيفان ليكو صاحب الـ41 عامًا، والذي قاد فريق كلوب بروج لتحقيق لقب الدوري البلجيكي موسم 2017 – 2018.

وتبقى المدرسة الكرواتية أكثر نجاحًا مع العين خلال المواسم الأخيرة بعد التعاقد مع المدرب زلاتكو داليتش وأيضًا زوران ماميتش، وبالتالي ففرص نجاح ليكو ستكون مهيأة بجانب أنه كمدرب يملك حلولًا تكتيكية مناسبة ويعتمد على طريقة الثلاثة مدافعين في تجربته السابقة مع بروج.

وقال نادر السيد حارس بروج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إنه تابع بعض مباريات بروج في الموسمين الماضيين، موضحًا أن ليكو من المدربين أصحاب المدرسة الهجومية والتنوع في اللعب على الأطراف.

وأضاف: ”ليكو سيكون إضافة قوية بالنسبة للعين؛ لأنه سيعطي الفريق استقرارًا كبيرًا، خاصة أنه سيقود فترة الإعداد منذ البداية بجانب أن الفريق بحاجة لمدرب يستطيع إعداده فنيًا وبدنيًا“.

كودجو يطارد ذكريات جيان

نجح العين في حسم التعاقد مع التوغولي الدولي لابا كودجو فودوه هداف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ولاعب نهضة بركان المغربي الأسبق.

ويتميز كودجو بالقدرات الهجومية والتهديفية العالية، خاصة أنه رأس حربة موهوب بجانب إجادته التحرك خارج منطقة الجزاء، وسجل 8 أهداف خلال 16 مباراة دولية مع توغو.

يطارد لابا ذكريات تألق النجم الغاني الكبير جيان أسامواه أحد أبرز المهاجمين الأفارقة الذين تركوا بصمة مؤثرة مع العين الإماراتي وقدموا مستويات كبيرة.

وأكد طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن كودجو من أفضل المهاجمين داخل قارة أفريقيا، موضحًا أنه لاعب قناص يجيد الوصول إلى الشباك.

وأضاف: ”شاهدت كودجو حين كنت مدربًا لفريق سريع واد زم المغربي وأيضًا خلال متابعتي لمباراتي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، كودجو لاعب قدير ومهاجم قوي سيشكل إضافة للعين“.

مزيان جوكر

تعاقد أيضًا العين مع الجزائري الموهوب عبد الرحمن مزيان أحد أفضل نجوم الدوري الجزائري وفريق اتحاد العاصمة، وهو لاعب يبلغ 25 عامًا ويجيد اللعب في عدة مراكز في خط الوسط سواء كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم متأخر أو لاعب وسط.

وفي الدوري الجزائري سجل مزيان 7 أهداف وصنع 9 لزملائه، وسيكون مزيان إضافة قوية لهجوم العين بجانب كودجو مع صفقة البرازيلي كايو كانيدو من الوصل.

وضم العين أيضًا محمد هلال النعيمي من فريق عجمان بجانب محمد جمال لاعب الوسط الموهوب، بينما أعلن محمدعبيد حماد المشرف على الكرة أن النادي بصدد ضم لاعبين إماراتيين ومقيمين.

مفاوضات إعادة عموري

ستكون خطوة عودة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن عموري أيضًا مهمة للعين بعد نهاية إعارته للهلال السعودي.

ويعد عموري أحد أبرز مفاتيح لعب العين في فترة التألق والوصول لوصافة دوري أبطال آسيا، بجانب خبراته الطويلة وموهبته التي ستساعد في عودة التألق للعين.