رسميًا.. العين يضم لابا كودجو فودو (صور)

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا تعاقده مع المهاجم لابا كودجو فودو من نهضة بركان المغربي.

وقال العين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لابا يعزز القوة الهجومية للزعيم حتى العام 2022“.

وأعلن العين قبل وقت قصير عن تعاقده مع الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مدته 4 مواسم.

وكان العين قد أعلن تعاقده مع محمد هلال النعيمي، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد لمدة 5 مواسم، إلى جانب لاعب وسط الميدان، محمد جمال، البالغ من العمر 25 عامًا، لمدة 4 مواسم.

وسيتولى المدرب الكرواتي إيفان ليكو، البالغ من العمر 41 عامًا، تدريب العين حتى عام 2021.

ويسعى العين للعودة إلى منصات التتويج، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، كما ودع من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما حصد نقطتين فقط في 6 مباريات.