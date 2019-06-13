العين يتعاقد مع الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان

تعاقد نادي العين الإماراتي مع “الدولي” الجزائري، عبدالرحمن مزيان “25 سنة”، لمدة أربعة مواسم، لينضم بذلك رسميًا إلى صفوف فريق الكرة الأول بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى عام 2023، وتقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم “8”.

وأكد سعادة محمد عبيد “حماد”، أن الجزائري عبدالرحمن مزيان، من اللاعبين المهمين الذين يمتلكون إمكانيات فنية عالية، وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة مع زملائه بالفريق والمساهمة في تحقيق أهداف النادي المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية. موضحًا في الوقت نفسه أن كافة الإجراءات الخاصة بإعلان التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع ستكتمل خلال الساعات القادمة.