الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده رسميًّا مع نيكولاس ميليسي قادمًا من الظفرة

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها رسميًّا مع لاعب الوسط الأورغوياني نيكولاس ميليسي، 26 عامًا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الظفرة.

وأشار النادي عبر بيان رسمي، يوم الأربعاء، إلى أن اللاعب سوف يجري الفحوصات الطبية في الأيام المقبلة لإتمام عملية التعاقد.

وأضاف البيان: ”يتمنى مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح للاعب مع النادي، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لنادي الظفرة الشقيق على حسن التعاون وتسهيل جميع الإجراءات لانتقال اللاعب“.

WELCOME TO AL WAHDA FC NICOLAS MILESSI ????????#WHDFC pic.twitter.com/z2YitM8AJq — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 12, 2019

وكان الوحدة، أعلن، يوم الأحد الماضي، عن التعاقد رسميًّا مع المدرب الهولندي موريس شتاين (46 عامًا)، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لمواطنه تين كات، ولمدة عام واحد قابل للتجديد.

ويبدأ شتاين مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي في نهاية يونيو/حزيران الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، والذي ينطلق في أغسطس/آب المقبل، بمواجهات الدور الثمن النهائي في دوري أبطال آسيا.

ويمتلك الوحدة في قائمته الثلاثي سيباستيان تيغالي وليوناردو دا سيلفا وريم تشانغ، وقد حسم صفقة ضم نيكولاس ميليسي من الظفرة، وفي مفاوضات جادة حاليًّا لضم كارليتوس من ليغا وارسو البولندي.

وتنص لوائح دوري الخليج العربي الإماراتي على قيد 4 أجانب ضمن قائمة كل فريق، وهو ما يُلزم الوحدة على التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب في قائمته المحلية.

ومن المتوقع أن يُسجل النادي ميلسي بدلًا من مراد بانتا الذي تخلى عنه بنهاية الموسم الأخير، وسيبقى قرار اختيار 3 لاعبين من الأربعة الآخرين للقائمة المحلية بيد المدير الفني الجديد للفريق.